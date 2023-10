Der in diesem Jahr gegründete Heimatverein bezieht zurzeit mehrere Räume im Komplex am Sportplatz. Dort sollen auch Jugendliche die Möglichkeit haben, ihre Freizeit zu verbringen. Welche Pläne die jungen Leute schon haben.

Jugend packt mit an: Neuer Heimatverein Taucha richtet sein Domizil am Sportplatz ein

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Taucha/MZ. - Sie konnten es kaum erwarten: Kurzerhand machten sich Emma Krug und Josie Schmidt in dieser Ferienwoche in die Räume am Sportplatz in Taucha. Sie fingen an, die Räume für die anstehende Renovierung abzukleben. „Wir hatten einfach Lust“, sagt die 13-jährige Josie.