Das Zentrum auf dem Kugelberg ist seit 25 Jahren in Trägerschaft der Caritas. Woran sich eine Mitarbeiterin erinnert und wie der Alltag heute aussieht.

Weißenfels/MZ. - Viel Zeit hat Petra Reinhardt nicht. Schließlich sind Pflegekräfte auch im Seniorenzentrum auf dem Weißenfelser Kugelberg knapp. Da hat die Altenpflegerin in ihrem Wohnbereich „Märchenbrunnen“ auch an diesem Vormittag jede Menge zu tun. Doch dann bleiben wenigstens ein paar Minuten zum Innehalten in hektischer Zeit.