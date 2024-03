Diana Kleine hält einen Blumenkohl in der Hand, den sie auf dem Wochenmarkt in Weißenfels verkauft.

Weißenfels/MZ - Dass früher auf dem Weißenfelser Wochenmarkt das Leben pulsiert haben soll, ist heute nur noch mit viel Fantasie zu erahnen. Es ist nur noch ein vergleichsweise kleiner Kreis an Händlern an den Dienstagen und Donnerstagen anzutreffen. „Es lohnt sich kaum noch“, sagt Reinhard Grober, der seit fast 60 Jahren dorthin kommt. „Die Kunden ziehen sich zurück“, sagt der Mann, der landwirtschaftliche Produkte wie Äpfel und zur Zeit Osterglocken anbietet. Alles werde teurer, so mancher Händler sei mittlerweile verstorben. Dennoch hofft Reinhard Grober, dass jetzt im Frühjahr weitere Kleinerzeuger wie er mit Produkten wie Frühblühern und Setzlingen bald wieder den Weg zum Markt finden.

Dienstags gehe es noch, aber donnerstags sei es mau, sagt Matthias Ruh. Er verkauft geräucherten, frischen und eingelegten Fisch und dazu noch Fischbrötchen. Er gehört seit vielen Jahren zum festen Händlerstamm und vermisst die Vielfalt, die es früher auf dem Markt gab. „Früher waren hier alle Plätze um 5.30 Uhr belegt und es herrschte Trubel bis zum Nachmittag“, sagt er. Nicht nur die Händler, sondern auch die Besucher von früher stürben aber nun nach und nach und die jungen Menschen gehen arbeiten, wenn die Händler hier sind, sagt er. „Wir können heute keine Wunder mehr erwarten“, sagt der 54-Jährige.

„Es macht noch Spaß hier“

Es gibt sie aber noch - die jüngeren Käufer. Das beweist dieser Tage eine Familie aus Werschen. „Wir kommen extra her, um frisches Obst und Gemüse zu kaufen“, sagt die Mutter auf dem Wochenmarkt, die ihren Korb damit bis oben gefüllt hat. Dabei schaut sie Diana Kleine an. Die Händlerin freut sich sichtlich über das Lob. „Es macht noch Spaß hier“, sagt Diana Kleine daher auch. Ihre Waren kauft ihr Mann beim Großhändler und schaue sie sich vor Ort genau an, versichert sie. Denn die Qualität sei das A und O. Dennoch sieht auch sie, dass das Angebot des Marktes immer überschaubarer wird. Ihrer Meinung nach müssten die Städte mehr mit den Händlern sprechen und mit ihnen Ideen entwickeln, damit die Märkte wieder bekannter werden. In Weißenfels gebe es immerhin noch einige Werbeschilder an den Stadteingängen. Es seien oft solche vergleichsweise kleinen Aktionen, die nicht viel Geld kosten, aber eine große Wirkung haben, sagt die Frau, die seit 30 Jahren auf Märkten anzutreffen ist.

Die Qualität stimmt

Eine weitere ihrer Kundinnen ist Birgit Burk aus Weißenfels. Sie kommt auch ganz gezielt zum Wochenmarkt. Die Waren seien sicherlich etwas teuer als in den Supermärkten, aber die Qualität stimme, so die Weißenfelserin. Sie vermutet, dass es vor allem auch der Internethandel ist, der den Markthändlern zu schaffen macht.

Dagmar Fliege aus dem Naumburger Ortsteil Neuflemmingen verkauft derzeit schon einige Frühblüher wie Schneeglöckchen und sie hat selbst ausgesäte und gezogene Setzlinge von Kohlrabi und Kopfsalat im Angebot. Diese Pflanzen könnten in geschützten Ecken bereits eingepflanzt werden, sagt die Fachfrau, die für die Kunden den einen oder anderen Tipp parat hat. Natürlich könne sie nicht mit den Preisen der Großmärkte mithalten. So habe sie die Preise der Stiefmütterchen um 20 Cent pro Pflanze angehoben. Sie wirtschafte aber nachhaltig, versichert die Frau aus Naumburg. Dagmar Fliege sieht vor allem, dass junge Leute die Märkte nicht mehr besuchten. Der Internethandel spiele dabei sicher eine Rolle. „Aber wir Händler freuen uns immer, wenn wir uns hier sehen.“