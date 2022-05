Ist die Sanierung des Goldenen Rings in Weißenfels „schlichtweg Pfusch“?

Nicht sachgerechte Sanierung des ehemaligen Gasthofes Goldener Ring wirft viele Fragen auf. Auch die Stadt kritisiert die fehlende Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde. Was dem Eigentümer nun droht.

Von der Sanierung hatte die Fassade einen gelben Farbton mit weißen Konturen. Auch der Schriftzug "Hotel Goldener Ring" ist auf der Aufnahme von 2014 gut zu erkennen (links). In einer Nacht- und Nebelaktion sind diese markanten Details einfach übermalt worden, bedauert die Stadt (rechts).

Weissenfels/MZ - Als vor wenigen Tagen der Blick auf den ehemaligen Gasthof Goldener Ring in der Weißenfelser Jüdenstraße frei wurde, da fiel das Echo in der Stadt geteilt aus. Manchen freute, dass sich etwas am historischen Gebäude tut. Andere kritisierten eine sichtbar nicht fachgerechte Sanierung.

Sanierung wurde nicht mit Denkmalschutz abgestimmt: Eigentümer hat Ordnungswidrigkeit begangen

Die Kritiker dürfen sich nun bestätigt fühlen. „Die Sanierung wurde nicht mit der Bauaufsicht und der städtischen Denkmalschutzbehörde abgestimmt“, erklärt Stadtsprecherin Katharina Vokoun auf Nachfrage der Mitteldeutschen Zeitung. Die Arbeiten seien nicht genehmigt und dementsprechend illegal durchgeführt worden.

Der Eigentümer und Bauherr der Immobilie hat damit eine Ordnungswidrigkeit begangen. Die städtische Bauaufsicht werde ihm nun ein Anhörungsschreiben schicken, kündigt die Stadtsprecherin an. Erfolge keine Reaktion, werde ein Bußgeld erlassen. Doch fraglich ist, ob die Stadt den Eigentümer, einen Investor aus dem Ausland, überhaupt erreicht. „Es ist bekannt, dass der Eigentümer postalisch nicht erreichbar ist. Die vorliegende Anschrift ist eine Briefkastenfirma“, erklärt Katharina Vokoun.

Sanierung des Gasthofes Pfusch: „Sowohl die Putzmuster als auch die Fenster waren nicht zufriedenstellend“

Greifbar sei vor Ort nur ein Bauleiter. „Dieser ist aber nicht verantwortlich für die Arbeiten am Goldenen Ring und somit rechtlich nicht zu belangen“, erklärt die Stadtsprecherin. Doch wie konnten die Behörden übersehen, dass sich Ungemach anbahnt? Es habe vorab Absprachen gegeben, heißt es. Dabei seien den Behörden zum Beispiel Muster für den Putz vorgestellt worden. Außerdem fanden zwei Bemusterungstermine bezüglich der Fenster statt.

„Sowohl die Putzmuster als auch die Fenster waren nicht zufriedenstellend, so dass die Bauaufsicht konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht hat“, berichtet Katharina Vokoun. Anschließend habe es keine Rückmeldung mehr seitens der Bauleitung gegeben. „Stattdessen wurde im August in einer Nacht- und Nebelaktion der Putz aufgebracht und die Fassade gestrichen“, so die Darstellung der Behörden.

Sandsteine müssen wieder freigelegt werden

Für jeden sichtbar wurden bei der Sanierung beispielsweise Sandsteinelemente einfach überschmiert. „Dieses Arbeitsergebnis wird nicht geduldet. Die Sandsteine müssen wieder freigelegt werden“, versichert die Stadtsprecherin. Ein Druckmittel der Behörden ist ein möglicher Baustopp durch die Bauaufsicht. Wie die Kritiker der Sanierung fürchtet auch die Stadt, dass die Fassade nur schnell für einen möglichen Weiterverkauf aufgehübscht werden sollte.

Dabei sei das erzielte Ergebnis in der Jüdenstraße aber weder fachlich, noch optisch überzeugend. „Auch aus fachmännischer Sicht war schon jetzt erkennbar, dass der Putz nicht lange halten wird. Es ist schlichtweg Pfusch“, so das ernüchternde Fazit der Stadtsprecherin.