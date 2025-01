Weil Anett Lange ihren Glück-auf-Shop in Teuchern im März schließt, wird nun ein neuer Betreiber für eine Postfiliale in Teuchern gesucht.

Anett Lange schließt ihren Glück-auf-Shop in Teuchern im März. Es ist die einzige Post-Filiale in der Stadt.

Teuchern - In Teuchern wird ein neuer Betreiber für eine Postfiliale gesucht. Das hat Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) im Stadtrat am Dienstagabend verkündet. Hintergrund: Ende 2024 war bekannt geworden, dass die Betreiberin des Glück-auf-Shops in der Straße des Friedens 3 ihr Geschäft im März aus wirtschaftlichen Gründen schließt.

Damit verliert die Stadt ihre einzige Postfiliale. Allerdings ist die Post verpflichtet, in Orten mit über 2.000 Einwohnern eine Postfiliale zu betreiben. Darum fanden in den vergangenen Wochen Gespräche zwischen der Stadtverwaltung und der Deutschen Post statt.

Postservice in Teuchern soll bestehen bleiben

„Die Deutsche Post hat uns jetzt zugesichert, dass sie die Versorgung der Einheitsgemeinde in dieser Hinsicht sicherstellt und es auch künftig eine Postfiliale in Teuchern geben wird“, verkündet Schneider. „Das könnte in Form einer vollautomatisierten Packstation mit Briefmarkenstation und automatisierter Beratung umgesetzt werden oder eben in Form eines Geschäfts mit Betreiber.“

Letzteres wäre im Hinblick auf die ältere Kundschaft die Vorzugsvariante. Denkbar wäre laut Schneider beispielsweise, dass jemand, der bereits ein Geschäft betreibt, zusätzlich in seinen Räumen einen Postservice anbieten möchte. „In diesem Fall werden Interessenten gebeten, Kontakt zur Stadtverwaltung aufzunehmen“, so Schneider.

Kontakt Bürgermeister per Telefon unter 034443/ 52/130.