Lützen/MZ - Einen sturzbetrunkenen Radfahrer, der am Sonntagabend ohne Beleuchtung und in Schlangenlinien auf der Landesstraße 189 bei Lützen (Burgenlandkreis) unterwegs war, hat die Polizei aus dem Verkehr gezogen. Bei dem Mann sei ein Atemalkoholpegel von 2,5 Promille gemessen worden, teilte das Revier am Montag mit. Zeugen hatten die Beamten über den Mann informiert. Gegen ihn werde nun ermittelt.