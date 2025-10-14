In einem Geschäft in Lützen im Burgenlandkreis ist am Montagabend Einbruchalarm ausgelöst worden. Was die herbeigeeilten Polizeibeamten vor Ort festgestellt haben.

Lützen/MZ - Ein Einbruchalarm in einem Geschäft hat am Montagabend zu einem Polizeieinsatz in Lützen geführt. Wie das Revier mitteilte, rückten Beamte nach dem Alarm umgehend in die Göteborger Straße aus. Dort hätten sie nach intensiver Prüfung allerdings keine Anzeichen für einen Einbruch festgestellt. Der zuständige Sicherheitsdienst sei über den Alarm informiert worden.