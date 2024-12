Vom Gelände einer Firma in Lützen haben unbekannte Täter einen Pkw gestohlen. Welchen Wert der Wagen laut Polizei hatte.

In Lützen ist schon wieder ein Pkw gestohlen worden

Nach dem Diebstahl eines Pkw in Lützen im Burgenlandkreis ermittelt jetzt die Polizei (Symbolfoto).

Lützen/MZ - Unbekannten Tätern ist es in Lützen gelungen, einen Pkw von einem Firmengelände zu entwenden. Der 20-jährige Besitzer bemerkte den Diebstahl am Freitag gegen 12 Uhr und erstattete Anzeige, teilte die Polizei mit. Die Beamten fahnden nun nach dem Fahrzeug. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Erst in der Nacht zu Donnerstag war im Lützener Stadtteil Starsiedel ein Pkw im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen worden.