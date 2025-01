In einem Einkaufsmarkt in Hohenmölsen im Burgenlandkreis ist ein 17-Jähriger beim Diebstahl erwischt worden. Was er mitgehen lassen wollte und wie er trotz Flucht gestellt werden konnte.

Schwupp, ab in die Jacke. Ähnlich wie auf diesem Symbolfoto wollte ein 17-Jähriger in Hohenmölsen Getränkedosen in einem Einkaufsmarkt stehlen.

Hohenmölsen/MZ - In Hohenmölsen ist ein polizeibekannter Ladendieb gestellt worden. Gegen den 17-Jährigen wird nun ermittelt, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Donnerstag mit. Laut den Beamten war der Jugendliche am Mittwochnachmittag von einer Mitarbeiterin eines Einkaufsmarkts in der Innenstadt dabei beobachtet worden, wie er sich Getränkedosen in die Jacke steckte und ohne diese zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte. Als er nach Passieren der Kasse darauf angesprochen wurde, schlug er plötzlich um sich und konnte zunächst flüchten. Da der 17-Jährige aber bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt gewesen sei, habe er schnell ausfindig gemacht werden können, so die Polizei weiter.