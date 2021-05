In diese Vorhaben investiert die Genossenschaft 2021

Ein Neubau und Aufzüge für Altbauten - In welche Vorhaben die Weißenfelser Genossenschaft in diesem Jahr viel Geld steckt.

Weissenfels - Die Weißenfelser Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) hat in diesem Jahr viel vor. Knapp acht Millionen Euro will sie in ihren Wohnungsbestand und ein Neubauprojekt investieren. Die MZ hat sich an zwei aktuellen Baustellen umgesehen.

Neubau am Kirschweg

Die bis zu vier Tonnen schwere Fertigteiltreppe aus Stahlbeton senkt sich langsam am Kranhaken hinab. Künftig werden auf diesen Stufen Mieter zu ihren Wohnungen gelangen. „Am Morgen haben wir sieben Tonnen schwere Balkone gesetzt“, erklärt Bauleiter Felix Klein von der Firma B & V aus Apolda.

Bauleiter Felix Klein (Foto: Peter Lisker)

Seit September vergangenen Jahres sind die Bauleute am Weißenfelser Kirschweg am Werk. Auf dem ehemaligen Reithallengelände in Weißenfels-West verwirklicht die WBG gerade ihr größtes Wohnungsbauprojekt der vergangenen 30 Jahre. Drei neue Häuser mit insgesamt 30 Wohnungen entstehen dort. Noch bis Ende Juli sollen die Rohbauarbeiten dauern, dann rücken die Zimmerer an. „Das Wetter im Winter hat uns um ungefähr vier Wochen zurückgeworfen“, berichtet Felix Klein. Nun könnte den Bauleuten Regenwetter dieser Tage einige Sorgen bereiten. „Eine längere Regenperiode könnte den Bauablauf schon stören“, sagt der Mann vom Bau. An diesem Tag konnten sie gerade wegen der Feuchtigkeit im offenen Dachgeschoss nicht mauern.

„Wir hatten für die 30 Wohnungen rund 300 Anfragen“

René Doll, kaufmännischer Vorstand bei der WBG, ist dennoch optimistisch, dass die drei Häuser wie geplant im Sommer nächsten Jahres bezugsfertig sein werden. In diesem Jahr soll wahrscheinlich im August erst einmal das Richtfest für den Neubau stattfinden. Dann sollen auch die künftigen Mieter eingeladen werden. Das Interesse an den neuen Zwei- bis Vier-Raumwohnungen der WBG in ruhiger Lage ist riesig. „Wir hatten für die 30 Wohnungen rund 300 Anfragen“, berichtet Doll. Nach der Reihenfolge des Eingangs werden nun die Anmeldungen bearbeitet und Vorverträge mit den potenziellen Mietern geschlossen. Die Kaltmiete wird bei neun Euro pro Quadratmeter Wohnfläche liegen.

In der Albert-Schweitzer-Straße 18 bis 24 baut die Weißenfelser Wohnungsbaugenossenschaft Aufzüge ein. (Foto: Peter Lisker)

Der Wohnpark West ist das dritte große Wohnbauprojekt der WBG. Vorher sind bereits ein Wohnhaus an der Ecke Jüdenstraße/Saalstraße und der sogenannte Nordstern in der Kükenthalstraße entstanden.

Aufzüge in der Neustadt

Im Wohnblock Albert-Schweitzer-Straße 18 bis 24 investiert die Genossenschaft gerade rund 1,4 Millionen Euro in den Einbau von Aufzügen. Noch in letzter Minute war die Genossenschaft auf ein Förderprogramm des Landes aufgesprungen und hatte für die Investition in Barrierefreiheit 320.000 Euro Fördermittel erhalten. „Das Durchschnittsalter der Bewohner liegt dort bei weit über 70 Jahren. Manch einer kam kaum noch aus der Wohnung“, schildert Doll die Situation in dem Wohnblock in der Neustadt, in dem der Leerstand zuletzt bei rund 20 Prozent lag.

Nun wird bis November in jedem der vier Eingänge mit jeweils acht Wohnungen ein Aufzug eingebaut. Dabei wird eine Seite des Treppenhauses verbreitert, dafür wird eine Wohnung etwas kleiner. Der Fahrstuhl hält künftig auf Höhe der Wohnungen. Für die Zeit der Bauarbeiten sind Mieter teilweise in Ausweichquartiere umgezogen. Für den höheren Wohnkomfort müssen sie künftig tiefer in die Tasche greifen: Wie René Doll informierte, liegt die Kaltmiete künftig bei sechs Euro pro Quadratmeter, bisher seien es im Durchschnitt 4,50 Euro gewesen. Nach dem Einbau der Aufzüge werden in der Schweitzer-Straße noch Dach und Fassade saniert sowie 16 Pkw-Stellplätze errichtet.

Aufzüge erhalten schließlich auch die Mieter der Hardenbergstraße 29 bis 31 auf dem Weißenfelser Kugelberg. Dort werden im Juni drei Aufzugstürme vor der Treppenhäuser gesetzt. Auch für dieses Vorhaben hat die WBG 300.000 Euro Fördermittel erhalten. In der Hardenbergstraße werden ebenso Fassade und Dach saniert und die vorhandenen Balkone vergrößert. (mz)