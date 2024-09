Lützen/MZ. - Ein am Donnerstag im Lützener Martzschpark verendeter Schwan löst Sorgen aus und veranlasste dessen Mitarbeiter sowie die des Kreis-Veterinäramts, den Tierpark am Donnerstag geschlossen zu halten. „Aufgrund eines Verdachtsfalls der Geflügelpest bleibt aus Sicherheitsgründen unser Tierpark und die Backstube ab sofort geschlossen. Wir informieren morgen, wenn der Befund vorliegt“, teilte der Park auf seinen Kanälen in den sozialen Medien mit. Gegenüber der MZ wollte sich der Betreiber am Donnerstag nicht äußern.

