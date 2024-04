Weißenfels/DUR. - Ein Hund hat am späten Mittwochnachmittag ein sechs Jahre altes Kind vor einem Spielplatz am Schützenplatz in Weißenfels ins Gesicht gebissen, so die Polizei auf Nachfrage.

Demnach war der Hund zuvor an einer Parkbank vor einem angrenzenden Spielplatz angeleint. Als das sechsjährige Kind an ihm vorbeilief, sei der Dogo-Canario-Stafford-Mix plötzlich aufgesprungen und habe das Kind attackiert. Der 45 Jahre alte Besitzer habe den Hund sofort von dem Kind weggezogen und sich entschuldigt.

Das Kind kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Ordnungsamt wurde über den Vorfall informiert. Gegen den Hundehalter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.