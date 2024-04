Bei einem Hundebiss in Weißenfels ist am Montagmorgen ein Mann am Arm verletzt worden. Das Opfer musste in die Klinik. Welche folgenreiche Beißattacke es erst vor kurzem in der Stadt gegeben hatte.

Hund beißt in Weißenfels einen Mann in den Arm und verletzt ihn

Weißenfels/MZ - In Weißenfels-West ist am Montagmorgen ein Mann von einem Hund in den Arm gebissen worden. Laut Polizei hatte der angeleinte Schäferhundmischling zugeschnappt, als der 32-Jährige an ihm vorbeilief. Der Mann erlitt eine blutende Wunde und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Körperverletzung. Erst Anfang April war ein Kind am Spielplatz am Schützenplatz von einem angeleinten Kampfhundmischling ins Gesicht gebissen und schwer verletzt worden.