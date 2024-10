Die Bankette der Kleefeldstraße in Pobles ist ausgefahren. Der Ortschaftsrat wünscht sich Buchten, die das Ausweichen in der engen Straße erleichtern sollen.

Kreischau - Den Verkehr zu beruhigen, ist der Wunsch vieler Einwohner von Kreischau und Pobles, der in der jüngsten Sitzung des Muschwitzer Ortschaftsrats diskutiert worden ist. Vor allem die Kleefeldstraße und die Straße der Neuen Siedlung stehen dabei im Fokus. Erstere, weil sie eng und stellenweise unübersichtlich ist, und letztere, weil sie nördlich in einen ausgebauten Feldweg Richtung Sössen mündet, den vor allem Einheimische als Abkürzung nutzen und dabei – so zumindest die subjektive Einschätzung der Bewohner – oft viel zu schnell fahren. Zudem gebe es dort keinen Fußweg, was vor allem Kinder zusätzlich gefährde.