Weißenfels/MZ - Nach der mutmaßlichen Bedrohung einer Autofahrerin in der Tagewerbener Straße in Weißenfels hat die Polizei unter anderem auch mit einem Helikopter nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Der Gesuchte konnte jedoch nicht gefunden werden. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, hatte ein offensichtlich betrunkener Mann am Sonntagmorgen in Höhe der Einmündung zur Körnerstraße mit einem pistolenähnlichen Gegenstand auf die Autofahrerin gezielt. Diese informierte die Beamten.