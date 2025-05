Hollfelder-Gühring schließt Werk Das Aus für 70 Jobs kam ohne Vorwarnung - Wut und Enttäuschung in Zorbau

Die Krise der Automobilbranche hat jetzt auch Konsequenzen für einen Zulieferer in der Region Weißenfels: Hollfelder-Gühring schließt das Werk in Zorbau. Was Gewerkschaft und Betriebsrat dazu sagen und wie es nun weitergeht.