Was die Kirchgemeinde mit der Nietzsche-Taufkirche vorhat und wie europäische Fördermittel dabei helfen können.

Die Kirche in Röcken ist die Taufkirche von Friedrich Nietzsche. Sie soll mit europäischen Fördermitteln saniert werden.

Röcken - Das Dach gleicht einem Flickenteppich. Schon von außen ist der Kirche in Röcken anzusehen, dass etwas getan werden muss. „Bei Sturm kommen regelmäßig Dachziegel runter“, erklärt Kerstin Bartsch vom Gemeindekirchenrat. Die Folge: Wasser dringt ein, dadurch ist der Dachstuhl teilweise marode, an einigen Stellen ist zudem Putz aus der Decke gebröselt. Diese Missstände will der Kirchenrat nun beheben. Einem Gutachten zufolge sind dafür rund 280.000 Euro nötig. Drei Viertel davon, 210.000 Euro, sollen nun aus Fördermitteln des Leader-Projektes kommen.