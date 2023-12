Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - Infolge anhaltender Regenfälle ist der Pegel der Saale über die zurückliegenden Weihnachtsfeiertage stetig angestiegen. Bereits an Heiligabend ist an der Messstelle in Naumburg-Grochlitz die Pegelmarke von 4,5 Meter überschritten und damit die zweite von insgesamt vier Hochwasserwarnstufen erreicht worden. Am Mittag des zweiten Weihnachtsfeiertages ist an der Messstelle sogar ein Pegel von 4,83 Meter erreicht worden. Dieser entspricht dem höchsten in diesem Jahr gemessenen Wert.