Weißenfels/MZ - Obwohl das Frühjahr in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Niederschlägen aufgewartet hatte, ist die Waldbrandgefahr im Burgenlandkreis spürbar gestiegen. Laut dem Betreuungsforstamt Naumburg mit Sitz in Ziegelroda bei Querfurt gilt ab Sonntag, 4. Juni, die Waldbrandgefahrenstufe 4 (Symbolfoto). Das ist im Burgenlandkreis mit seinen Mischwäldern die höchstmögliche Gefahrenstufe. In Regionen mit Nadelbaumwäldern ist auch Stufe 5 möglich. Bei Gefahrenstufe 4 gilt neben einem Rauchverbot, dass die Wälder nur noch auf Wegen betreten werden dürfen. Offenes Feuer darf nur in einem Abstand von mindestens 30 Metern zum Wald entzündet werden. Waldbesucher sollten zudem ihre Autos nicht über trockenem Untergrund abstellen.