Hier wird gezupft! - Mandolinenorchester Hohenmölsen feiert besonderes Jubiläum

Dirigent Carsten John (l.) und Vereinschef Dirk Bunda wollen mit dem Mandolinenorchester Hohenmölsen am Wochenende im Bürgerhaus ein großes Jubiläumskonzert veranstalten. Grund ist das 90-jährige Bestehen des Orchesters.

Hohenmölsen/MZ - Ohne den Bergbau wäre in Hohenmölsen heutzutage wohl so vieles anders – so würde es das Mandolinenorchester der Stadt womöglich gar nicht geben.