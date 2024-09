Hohenmölsen - Schon seit 15 Jahren besucht Metallbauer Andreas Krämer aus Mansfeld den Herbstmarkt in Hohenmölsen. An dem Festwochenende schlüpft er auch diesmal in alte Gewänder und erklärt den Besuchern an seinem Stand alles zu historischer Schmiedekunst. Seine Schmiede samt Blasebalg ist Marke Eigenbau und Vorlagen aus dem zehnten Jahrhundert nachempfunden. Andreas Krämer schätzt das Flair und die Geselligkeit auf dem Stadtfest in Hohenmölsen. „Die Menschen sind hier alle sehr nett“, sagt er. Und er freut sich, wenn von ihm hergestellter Schmuck einen Käufer findet.

