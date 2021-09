„Heimat shoppen“: Weißenfelser Einzelhändler und Gastronomen wollen Handel in Schwung bringen

Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister in Weißenfels beteiligen sich an einer Aktion, um den Handel in der Stadt in Schwung zu bringen.

Weissenfels/MZ - Kauffreudige Weißenfelser und Besucher werden an diesem Freitag und Sonnabend in der Weißenfelser Innenstadt erwartet. Unter dem Motto „Heimat shoppen“ haben der Weißenfelser Stadtmarketingverein, Stadt und Industrie- und Handelskammer zum zweiten Mal eine Imagekampagne für Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister im Zentrum gestartet.

Aktion für den Einzelhandel am Wochenende

„Jeder hat sich in der Jüdenstraße für die Kunden etwas einfallen lassen“, kündigt Elke Simon-Kuch, die Vorsitzende des Weißenfelser Stadtmarketingvereins, an. Sei es ein Glas Sekt zur Begrüßung, ein Glücksrad oder eine kleine Modenschau. Am Samstagvormittag laden zahlreiche Händler zudem zu einem Innenstadtfrühstück im Zentrum ein. Die Geschäfte sind an diesem Tag von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Weil die Organisatoren das lange geplante Kinderfest am Sonnabend aus „organisatorischen Gründen“ kurzfristig abgesagt haben, habe man noch zusätzliche Anziehungspunkte für Kinder im Stadtzentrum organisiert, berichtet Elke Simon-Kuch. So werde „Clown Eddi“ während des Einkaufsbummels der Familien am Samstag mit von der Partie sein. Zudem können die Besucher auf der Jüdenstraße einem Bonbonhersteller über die Schulter schauen und sicher auch das eine oder andere naschen.