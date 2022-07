Häuser in Lützen suchen Käufer

Spatenstich im Westen der Stadt: Wie ein Anbieter für Eigenheime eine neue Siedlung am Ellerbacher Weg schaffen will und womit Interessenten gelockt werden.

Luftaufnahme vom neuen Wohngebiet am Ellerbacher Weg in Lützen: Hier sollen 55 Einfamilienhäuser gebaut werden.

Lützen/MZ - Am Westrand der Stadt Lützen, zwischen Feldern, Kleingartensparte und dem Ellerbach, ist im Moment außer ein paar Erdhügeln noch nicht viel zu sehen. Doch ab Oktober sollen hier die ersten Einfamilienhäuser aus dem Boden sprießen. Platz ist in dem neuen Lützener Wohngebiet, das der Massivhaus-Anbieter Helma auf den Namen „Wohnen am Ellerbach“ getauft hat, insgesamt für 55 davon.