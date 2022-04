Hat Weißenfelser sein Opfer mit sieben Messerstichen lebensbedrohlich verletzt?

Halle (Saale)/Weissenfels - Ihre Maske darf sie am Zeugentisch abnehmen, auch von ihren Handschellen wird die 24-jährige Weißenfelserin an diesem Morgen im Saal 141 des Landgerichts in Halle befreit. Links von ihr sitzt ihr Ex-Freund, der sich derzeit vor dem Schwurgericht wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung verantworten muss. Der 35-Jährige soll im März vergangenen Jahres vor einem Wohnhaus in Weißenfels einen 31-jährigen Mann mit mindestens sieben Messerstichen lebensbedrohlich verletzt haben. Nur eine sofortige Not-Operation konnte das Leben des 31-Jährigen retten.