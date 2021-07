„Happy Pizza“ - neues Imbissangebot in der Weißenfelser Neustadt

Der 38-jährige Sukhvir Singh bringt ein neues Imbissangebot in die Weißenfelser Neustadt. Womit er die Qualität hochhalten will.

Weissenfels/MZ - In der Weißenfelser Neustadt ist dieser Tage ein neues Imbissangebot hinzugekommen. „Happy Pizza“ heißt es und der Besitzer Sukhvir Singh hat sich ganz bewusst für diesen Namen entschieden. Der gebürtige Inder wolle die Menschen, die zu ihm kommen und bestellen, mit seinen Gerichten - darunter natürlich Pizza nach traditioneller italienischer, aber auch nach indischer Art - glücklich machen, sagt er.

Lange hatte der 38-Jährige nach passenden Räumlichkeiten gesucht und sie schließlich in der Neustadt gefunden. Bis zur Eröffnung sei viel zu tun gewesen, erzählt der Weißenfelser. So musste das Geschäft erst einmal komplett ausgeräumt werden. Anschließend erneuerten Singh und Freunde, die ihm halfen, Wände und strichen sie in frischem Rot und Gelb an. Außerdem wurde ein Tresen aufgebaut und auch ein Fernseher an der Wand installiert. Schließlich wurden noch die passenden Stühle und Tische gekauft und aufgestellt. Dann konnte Sukhvir Singh die Türen öffnen. Kunden aller Altersklassen würden kommen und bestellen, freut sich der zweifache Vater über die positive Resonanz.

Auch Nudel- und Schnitzelgerichte

Wer die Gerichte essen möchte, muss dazu nicht unbedingt in das Geschäft kommen. Wie Sukhvir Singh erzählt, könne auch online bestellt werden. Diese Aufträge würden automatisch bei ihm ausgedruckt, umgehend abgearbeitet und die Gerichte auch ausgeliefert. Es ist ein Angebot, welches gut angenommen werde, sagt er. So habe er bereits viele positive Bewertungen in den sozialen Netzwerken erhalten. Es sei ihm eine Herzensangelegenheit, dass dies so bleibe und damit die Qualität immer stimmt, verwende er ausschließlich frische Zutaten.

Singh kam 2008 nach Deutschland und wie der Mann erzählt, verdiente er sich schon bis dahin seinen Lebensunterhalt in vielen gastronomischen Einrichtungen. In dieser Zeit konnte er auch den unterschiedlichsten Köchen über die Schulter schauen und so die kulinarischen Feinheiten von ihnen lernen. Daher beschränkt sich seine Speisekarte von ihm auch nicht auf Pizzen. Sie beinhaltet auch viele indische Gerichte, wie das beliebte Lammcurry, und mexikanische Speisen wie beispielsweise Tortillas. Bei ihm können außerdem Nudel- und auch Schnitzelgerichte bestellt werden. Wer es sich schon am Vormittag kulinarisch gut gehen lassen wolle, der sei bei verschiedenen Frühstücksangeboten willkommen.