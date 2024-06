Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Großkorbetha/MZ. - „Heute ist mein Sonntag“, sagt Helga Böhland an diesem Dienstag. Die 84-Jährige hat sich schick gemacht und plauscht mit anderen Senioren an der liebevoll gedeckten Kaffeetafel. Fast an jedem dieser Dienstage, die für sie wie ein Sonntag sind, kommt die Seniorin aus dem benachbarten Kriechau in die Tagespflege der Uta Piller Pflege GmbH nach Großkorbetha. „Hier wird es nie langweilig“, sagt sie, die seit vielen Jahren verwitwet ist und früher lange Zeit in der Landwirtschaft gearbeitet hat. Nach dem gemeinsamen Frühstück darf die kritische Zeitungsschau nicht fehlen, Gymnastik, Basteln und Malen, Gedächtnistraining und Gesellschaftsspiele stehen auf dem Tagesprogramm. Regelmäßig wird gefeiert – ob beim Sommer-, Herbst- oder Weihnachtsfest.