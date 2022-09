Großkorbethaer Schule präsentiert „Markt der Berufe“

Wie der Tag der offenen Tür an der privaten Bildungsstätte gelaufen ist.

Werben für eine Ausbildung bei Schüco in Weißenfels: Tina Jajszycek, Benny Böttcher und Alessia Bussenius (von links).

Großkorbetha/MZ - Für Alessia Bussenius ist es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bis zum vergangenen Sommer ging die heute 17-Jährige noch an die Freie Sekundarschule in Großkorbetha. Jetzt hat sie gerade ihr zweites Lehrjahr zur Kauffrau für Groß- und Außenhandel beim Weißenfelser Fensterhersteller Schüco begonnen.