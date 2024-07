Weißenfels - Mit lederner Grillschürze steht der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) erst am Grill, dann unter Pavillons, später unter einem Baum und schließlich durchnässt im Regen. Einen angebotenen Schirm lehnt er ab. Zu vertieft ist er in Gespräche. Rund 150 junge Weißenfelser zwischen 14 und 25 Jahren, teils nach Zufallsprinzip, teils nach einer Bewerbung über soziale Medien ausgewählt, hatte Papke am Mittwoch zu einem Grillabend in die Markwerbener Straße eingeladen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und mehr über die Denkweise, die Wünsche und Bedürfnisse der Jugend zu erfahren. Schätzungsweise nur die Hälfte der Eingeladenen ist gekommen, wohl auch geschuldet dem Regen.

