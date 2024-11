Die Ergebnisse eines Architekturwettbewerbs zur Zukunft des ehemaligen Filmpalasts "Gloria" sind im Rathaus Weißenfels zu sehen. Was die nächsten Schritte sind.

Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses schauen sich im Foyer des Rathauses die Tafeln mit den Arbeiten an.

Weißenfels/MZ. - Die Zukunft des ehemaligen Weißenfelser Filmpalasts „Gloria“? Wer Visionen dazu sehen will, der ist in den nächsten Wochen bis Weihnachten im Foyer des Rathauses richtig. Auf Tafeln mit Fotos, Plänen und Skizzen zeigen zwölf Architekturbüros, wie sie sich die Wiedergeburt des 1928 errichteten monumentalen Gebäudes in der Merseburger Straße vorstellen. Zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung kann die Ausstellung besichtigt werden.