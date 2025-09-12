Insgesamt sechs Fahrzeuge waren am Freitag auf der A9 bei Osterfeld in ein Stauende gefahren. Kurz darauf folgt ein weiterer Unfall auf gleicher Höhe in der Gegenrichtung.

Gleich zwei Einsätze hatte die Polizei am Freitagnachmittag auf der A9 bei Weißenfels (Symbolfoto).

Weißenfels - Am Freitag kam es gegen 12.15 Uhr auf der A9 in Richtung Berlin auf der Höhe Osterfeld zu einer Karambolage. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilt, waren insgesamt sechs Pkw in ein Stauende hineingefahren. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Kurz darauf ereignete sich auf der gegenüberliegenden Fahrtrichtung auf der A9 in Richtung München auf gleicher Höhe ein weiterer Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei wurde niemand verletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es zu kilometerlangen Staus in beiden Richtungen. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Abend an.