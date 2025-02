In der Nacht zu Mittwoch sind in Weißenfels von mehreren Autos Nummernschilder gestohlen worden. In welchen Straßen die Diebe zugeschlagen haben.

Gleich mehrere Autokennzeichen in einer Nacht in Weißenfels gestohlen

Weißenfels/MZ - Gleich mehrere Nummernschilder sind in der Nacht zu Mittwoch von Pkw in Weißenfels gestohlen worden. Laut Polizei verschwanden Kennzeichen in der Zeitzer Straße, in der Otto-Schlag-Straße, in der Hardenbergstraße sowie in der Luise-Brachmann-Straße. Man vermute, dass es sich bei den Diebstählen um den oder die gleichen Täter gehandelt hat. Nach den Kennzeichen werde nun gefahndet.