Bürger haben sich bei der Stadt über den Zustand von Gehwegen im Wohngebiet West beschwert. Welche Probleme es gibt und was das Unternehmen dazu sagt.

Glasfaser-Ausbau in Weißenfels gerät zwischenzeitlich ins Stocken

Der Glasfaser-Ausbau in Weißenfels-West war ins Stocken geraten.

Weißenfels/MZ. - Der Glasfaserausbau in Weißenfels-West war zwischenzeitlich ins Stocken geraten. Wie die Stadt Weißenfels jetzt informierte, haben sich in den vergangenen Tagen mehrere Anwohner über den Zustand der Fußwege in dem Wohngebiet beschwert und dies auch anhand von Fotos dokumentiert.