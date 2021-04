Gewinner stehen fest

Viele Weißenfelser beteiligten sich an Ostereier-Schnitzeljagd.

Weißenfels - Die Gewinner der Ostereier-Schnitzeljagd in Weißenfels stehen fest. Am Donnerstag zog die Chefin des Stadtmarketingvereines, Elke Simon-Kuch, die Gewinner. Erstplatzierte wurde Nadine Klas, die sich über einen Gutschein von 150 Euro freuen kann. Auf den zweiten Platz schaffte es Barbara Felsenweiß, die somit einen Gutschein über 100 Euro bekommt. Und Dritte wurde Janine Schöbel, die mit einem Gutschein über 50 Euro bedacht wird. Alle drei Frauen kommen aus Weißenfels und sie werden auch noch mal schriftlich informiert.

Die Namen der Teilnehmer waren nicht einfach aus einer Lostrommel gezogen worden, sondern sie waren auf kleinen Holzherzen aufgetragen und im Garten der Sinne auf dem Georgenberg in Weißenfels an einen Baum gehängt worden, wo Elke Simon-Kuch dann die Glücksfee spielte. Sie hatte sich extra in ein Feenkostüm gekleidet.

„Es sollte einfach ein bisschen Freude bringen“

Insgesamt hatten bei der Aktion, die zum ersten Mal stattfand, 25 Teilnehmer mitgemacht. Initiiert wurde sie von engagierten Weißenfelser Frauen, die sich Wollmopsfrauen nennen. Der Stadtmarketingverein hatte die Gewinngutscheine gestellt. Die Resonanz war gut, wie Nadja Laue, die den Wollmopsfrauen vorsteht, verriet.

Bei der Schnitzeljagd war es darum gegangen, verschiedene Aufgaben zu lösen. Bei den von den Wollmopsfrauen mit Ostereiern geschmückten Schaufenstern verschiedener Weißenfelser Geschäfte musste beispielsweise geschätzt werden, wie viele Eier sich in einem Gefäß befanden. Mindestens sieben unterschiedliche Aufgaben verlangten nach Lösungen, um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können. „Wir haben dabei aber nicht streng darauf geachtet, dass die Aufgaben allesamt richtig gelöst wurden, sondern, dass die Menschen einfach mitmachen“, sagt Nadia Laue. „Es sollte einfach ein bisschen Freude bringen“, erklärt sie.

Sie selber habe schon neue Ideen für Ostern im kommenden Jahr. So kündigt sie eine Art Kniffelfix an, bei dem die Teilnehmer an verschiedenen Orten Buchstaben finden sollen, aus denen sich dann entweder ein Wort oder ein Satz zusammensetzen lässt. (mz)