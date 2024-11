Warum die Stadt an den Eigentümer des Geländes der ehemaligen Großbäckerei in Burgwerben geschrieben hat.

Gewerbepark in Weißenfels? - Plakat ist wieder verschwunden

Dieses Plakat am ehemaligen Lieken-Gelände ist mittlerweile wieder verschwunden.

Weißenfels/MZ. - Ein Transparent, das zwischenzeitlich am ehemaligen Gelände der Großbäckerei Lieken in Burgwerben auf die Errichtung eines „Gewerbeparks Burgwerben“ hingewiesen hatte, ist wieder verschwunden. Das Transparent hatte für Irritationen bei der Stadt und bei Burgwerbens Ortsbürgermeister Hubert Schmoranzer gesorgt, die offensichtlich keinerlei Kenntnis von den Plänen einer Wurzener project sax GmbH & Co. KG hatten (die MZ berichtete). Auf eine Anfrage der MZ wollte die Firma „in der momentanen Projektphase“ keine „belastbaren Aussagen“ treffen.

Mittlerweile hat die Bauaufsicht der Stadt ein Schreiben an den Eigentümer des Geländes geschickt und ihm mitgeteilt, dass es einen Bebauungsplan gibt, der einzig und allein eine Nutzung des Geländes als Großbäckerei zulasse. Daraufhin wurde das Werbeplakat offensichtlich entfernt.

Wie die Stadt auf MZ-Anfrage weiter informierte, ist der Eigentümer in dem Schreiben aufgefordert worden, bis zum 30. Oktober dieses Jahres mitzuteilen, welche Bauarbeiten derzeit auf dem Gelände stattfinden. Laut Stadt gab es bis zur genannten Frist keine Antwort. Es sei also nicht bekannt, ob es sich um ein genehmigungspflichtiges Bauvorhaben handelt. Die Bauaufsicht werde den Fall weiter bearbeiten, heißt es.

Die Großbäckerei Lieken an der Grenze zwischen der Kernstadt Weißenfels und der Ortschaft Burgwerben wurde im Jahr 2018 geschlossen. Seitdem läuft eine Diskussion um die Zukunft der Industriebrache am Kornwestheimer Ring, die vor den Augen der Weißenfelser zusehends verfällt.