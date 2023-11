Die Balustrade am Lützener Markt erhitzt die Gemüter in der Stadt. Was Ratsmitglieder daran kritisieren und warum es laut Bürgermeister Uwe Weiß keine andere Möglichkeit gibt.

Geländer am Markt in Lützen

Lützen/MZ. - Zusammen mit der kürzlich in Betrieb genommenen Fußgängerampel in der Ernst-Thälmann-Straße am Lützener Marktplatz wurde auch ein Geländer errichtet. Dieses sorgte für einigen Diskussionsstoff in der jüngsten Sitzung des Ordnungs- und Rechtsausschusses des Stadtrats.