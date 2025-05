„Wer nicht dabei war, hat was verpasst“, sagt Karl-Heinz Richter von „Biker zeigen Herz für Kinder“ zum Benefizkonzert „Under the Bridge“ am 3. Mai. Es war ein guter Abend - mit einem tollen Erlös.

Dessau/MZ. - „Wer nicht dabei war, hat was verpasst“, sagt Karl-Heinz Richter von „Biker zeigen Herz für Kinder“ zum Benefizkonzert „Under the Bridge“ am 3. Mai. Am Ende des Abends kam die stolze Spendensumme von 4.855,12 Euro zusammen.

„Es war ein tolles Erlebnis mit drei hervorragenden Bands“, stellt Richter fest. Accoustic Jam, Larry- The Voice Of Phil Collins und Sapid Steel haben gespielt und das Publikum begeistert.

Bei der diesjährigen Aktion, die die mittlerweile zehnte ist, werden Spenden zur Unterstützung des Kinderheims „Wolkenfrei“ und die Interdisziplinäre Frühförderstelle in Anhalt (Difa) gesammelt. In beiden Einrichtungen fehle das Geld, um dringend notwendige Projekte umzusetzen. „Wir wollen mit unserem Projekt die Förderung der Kinder unterstützen und helfen, ihr Leben ein bisschen freundlicher zu gestalten“, heißt es von „Biker zeigen Herz für Kinder“.

Und damit beide Einrichtungen gut profitieren können, ist mit dem Benefizkonzert der Grundstock gelegt worden. In der Spendensumme, so die Biker, sind auch die „großzügigen Spendenaktionen von Stephan und der Bierbande enthalten“. Die Bierbande gehört schon seit Jahren zu den Unterstützern des Bikerprojektes. Doch auch andere, wie DJ Uwe Centiny, Andreas Mülder und sein Team vom Lokheim sowie zahlreiche andere Helfer, gehören zu den treuen Unterstützern.

Die nächste große Aktion starten die Biker am 7. September mit ihrer Ausfahrt. Zuvor, erzählen sie dankbar, sind sie wieder zur Dessauer Boxnacht eingeladen, um auch dort auf ihr Anliegen aufmerksam machen zu können.