Weißenfels/MZ - Eine derzeit ungenutzte Laube ist am frühen Montagabend in einer Gartenanlage in der Naumburger Straße in Weißenfels in Brand geraten. Wie die Polizei am Dienstag informierte, griff das Feuer auf weitere Gärten über. Deshalb sei eine zweite Gartenlaube abgebrannt, eine dritte wurde laut Polizei beschädigt. Aufgrund der zeitweilig gefährlichen Lage mussten einige Bürger, die sich in benachbarten Gärten aufhielten, vorübergehend ihre Parzellen verlassen.

Wie Stadtwehrleiter Sebastian Busch auf MZ-Anfrage informierte, war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und knapp 40 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz habe rund drei Stunden gedauert. Zur Ursache des Brandes konnte die Polizei am Dienstag noch keine Angaben machen.