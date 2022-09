Fünftes Windrad für Lützen: So viel Ökostrom soll künftig fließen

Lützen/MZ - Zwischen der Kernstadt Lützen und seiner Ortschaft Starsiedel wird seit fünf Jahren Öko-Strom aus Wind erzeugt. Und bald sogar noch mehr davon. Denn der „Windpark Lützen“ - so der Name der ausgewiesenen Fläche zwischen A 38, L 189 und L 184 - soll Ende dieses Jahres um eine weitere Windkraftanlage erweitert werden. Das bestätigte die Envia Mitteldeutsche Energie AG auf MZ-Anfrage. Damit wird dann das fünfte und voraussichtlich letzte Windrad in diesem Lützener Gebiet in Betrieb genommen.

