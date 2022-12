Fund in Hohenmölsen - Wem gehört diese griechische Landschildkröte?

Schon Ende September ist in Hohenmölsen eine griechische Landschildkröte gefunden worden. Der Besitzer des Tieres kann sich an das Fundbüro der Stadtverwaltung wenden.

Die in Hohenmölsen gefundene Schildkröte

Hohenmölsen/MZ - In Hohenmölsen ist offenbar eine griechische Landschildkröte ausgebüxt. Das Tier wurde am 30. September in einem Garten entdeckt, wie die Stadtverwaltung und der Landkreis mitteilten.