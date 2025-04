Das Weißenfelser Frischli-Werk will seinen Standort ausbauen. Was die Gründe sind, warum Fachkräfte keine Mangelware mehr sind und vor welchen Herausforderungen man steht.

Weißenfelser Frischli-Werk will seine Produktion ausweiten

Am Montag besuchte Landrat Götz Ulrich (l.) das Frischli-Werk in Weißenfels, wo das beliebte Leckermäulchen hergestellt wird. Von Prokurist Henner Schumann wurde er durch die Produktion geführt.

Weißenfels - Das Frischli-Werk will seinen Standort in Weißenfels erweitern. Darüber informierte Geschäftsführer Henner Schumann im Rahmen eines Werksbesuchs von Landrat Götz Ulrich (CDU), der Betriebsleiterin des Jobcenters des Burgenlandkreises Patricia Kudwien sowie Vertretern der Strukturentwicklungs- und Wirtschaftsfördergesellschaft Burgenlandkreis (Sewig) am Montagnachmittag.