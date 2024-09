Teuchern/MZ. - „Teuchern ist mein Klein-Chicago“, sagte Thomas Sieler am Samstagvormittag lachend und freute sich, mit seinem Chevrolet und seinem Kostüm als „Officer“ am Teucherner Parkfest teilzunehmen. Er wohnt selbst in Teuchern und ist „ein großer US-Fan“. Nachdem ihm zunächst die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht habe, sei er erst vor wenigen Tagen von einer Reise nach Chicago zurückgekehrt. Gerade rechtzeitig, denn er und weitere Mitglieder der US-Car-Freunde Weißenfels haben sich in diesem Jahr erstmals mit ihren Karossen aus Übersee auf dem Teucherner Stadtfest präsentiert.

