Planschen im Freibad Lützen (Burgenlandkreis): Das Sommerferienticket gilt in der Anlage noch bis zum 31. August.

Lützen/MZ - Die Gültigkeit des Sommerferientickets für das Lützener Freibad wird bis 31. August verlängert. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Grund ist das durchwachsene Wetter der vergangenen Wochen mit verbreitet kühleren Temperaturen und wenigen Besuchern, heißt es in der Pressenotiz. Normalerweise hätte das Ticket (35 Euro) tatsächlich nur noch bis zum Ferienende am Sonntag, 10. August, gegolten. Das Rathaus hofft mit der Verlängerung und wegen der vorhergesagten Rückkehr des Sommerwetters noch mit reichlich Zulauf im Freibad.