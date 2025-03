Wie Frauen mit zwei Veranstaltungen den Frauentag in Weißenfels gefeiert haben.

Zahlreiche Frauen aus allen Generationen besuchten das Kulturhaus der Stadt Weißenfels zur Frauentagsfeier am Sonnabend.

Weißenfels - Nicht nur sich selbst mit Kaffee und Kuchen feiern, sondern auch aufmerksam machen, kämpfen und laut sein – so lautete der Tenor der beiden Frauentagsveranstaltungen am Sonnabend in Weißenfels.