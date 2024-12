Die Polizei im Burgenlandkreis ermittelt gegen eine 35-jährige Frau und einen 31-Jährigen, die in eine Pizzeria in Weißenfels eingebrochen sind. Was das Duo gestohlen hat.

Die Poizei ermittelt gegen eine Frau und einen Mann aus Weißenfels, die in eine Pizzeria in ihrer Stadt eingebrochen sein sollen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Gegen eine 35-jährige Frau und einen 31-jährigen Mann - beide laut Polizei aus Weißenfels - wird wegen Einbruchs in eine Pizzeria am Sonntagmorgen in der Merseburger Straße in Weißenfels ermittelt. Laut den Beamten ist der 31-Jährigen sogar vorläufig festgenommen worden. Noch am Montag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Wie es hieß, hatten die beiden aus dem Lokal unter anderem zwei Elektrofahrräder und Elektronikartikel im Wert von mehreren 1.000 Euro gestohlen und waren dabei von einer Überwachungskamera aufgenommen worden. Das Gros der Beute wurde dann bei einem 40-jährigen Mann gefunden, so die Beamten.