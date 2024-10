Im Burgenlandkreis werden wöchentlich zwölf bis 15 neue Geflüchtete aufgenommen. Aktuell nehmen 25 Personen an verpflichtenden Arbeitsgelegenheiten teil. Die Zahl der Ukrainer im Landkreis sinkt weiter.

Zwölf bis 15 Geflüchete kommen pro Woche neu in den Kreis

351 Geflüchtete hat der Burgenlandkreis in diesem Jahr bisher aufgenommen.Voraussichtlich nimmt der Landkreis damit weniger schutzsuchende Menschen auf als im Vorjahr.

Weissenfels/MZ. - 351 Geflüchtete hat der Burgenlandkreis in diesem Jahr bis zum 21. Oktober aufgenommen. Aktuell kämen wöchentlich zwölf bis 15 neue Personen in den Kreis. Darüber informierte Landrat Götz Ulrich (CDU) am Montag im Kreistag. Er geht davon aus, dass sich „die Zahl der zugewiesenen Personen zum Jahresende voraussichtlich auf dem Niveau des Jahres 2022 bewegen“.