Letzter Film läuft am Donnerstag, 24. Juli. Unter welchen Angeboten die Bürger jetzt wählen können.

Finale für Sommerkino am Weißenfelser Saaleufer

Freizeit in Weißenfels

Viele haben den Auftakt für das Sommerkino am Weißenfelser Saaleufer besucht. Gezeigt wurde eine Liebeskomödie.

Weißenfels/MZ. - Die Weißenfelser können ab sofort online unter https://kurzlinks.de/sommerkino darüber entscheiden, welcher Actionfilm zum Abschluss des Sommerkinos an der Brückenmühle am Donnerstag, 24. Juli, gezeigt werden soll. Darüber hat die Stadt am Donnerstag informiert.