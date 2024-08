Feuerwehrhaus in Gröbitz wird am Wochenende feierlich eingeweiht

Gröbitz - In den Sanitärräumen werden Lüftungen eingebaut. Auf dem Dach setzt eine Montagefirma noch einen Blitzschutz. Die Arbeiten am neuen Feuerwehrgerätehaus in Gröbitz liegen in den letzten Zügen. Am kommenden Samstag, 10. August, soll das Gebäude feierlich eingeweiht werden. Anschließend wollen es die Kameraden mit einem zünftigen Dorffest krachen lassen.