Feuerwehr musste brennendes Auto in Weißenfels löschen

Am Dienstagmittag ist die Feuerwehr zu einem Autobrand am Südring in Weißenfels gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, entludt ein Pkw-Fahrer gerade sein Auto vor einem Grundstück und wollte danach die Fahrt fortsetzen.

Als er den Wagen startete, gab es im Motorraum einen Knall und Flammen schlugen aus dem Fahrzeug. Offensichtlich war ein technischer Defekt Auslöser des Feuers, bei welchem das Auto erheblich beschädigt wurde. (mz)