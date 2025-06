Ein Heckenbrand griff am Freitagabend auf eine Gartenlaube in der Anlage „Güldene Hufe“ über. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang mit den Flammen.

Feuerwehr ist sicher: Laubenbrand in Weißenfelser Gartenanlage war Brandstiftung

Der Brand griff von einer Hecke auf die das Dach der Gartenlaube über. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin und dauerten bis in die Nacht.

Weißenfels - Am Freitagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr gegen 20.30 Uhr alarmiert, weil in der Gartenanlage „Güldene Hufe“ in Weißenfels eine Gartenlaube brannte. Wie Hauptbrandmeister Mathias Seifert mitteilte, ging der Brand von einer benachbarten Hecke aus, von der aus die Flammen auf das Laubendach übergriffen hatten.