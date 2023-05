Am Freitagnachmittag stand eine schwarze Rauchwolke über Weißenfels. Wann die Feuerwehr über den Brand informiert worden ist.

Dachstuhl in Flammen - Dicke schwarze Rauchwolke über Weißenfels

Über der Weißenfelser Neustadt steht am Freitagnachmittag, 5. Mai, eine dicke schwarze Rauchsäule.

Weißenfels/MZ - Eine weithin sichtbare schwarze Rauchwolke steht am Freitagnachmittag über der Neustadt in Weißenfels. Gegen 14.30 Uhr war der Feuerwehr ein Dachstuhlbrand in der Müllnerstraße gemeldet worden.

Bei dem Einsatz in der Müllnerstraße in der Weißenfelser Neustadt kämpft die Feuerwehr gegen ein Ausbreiten des Brandes auf andere Gebäude. (Foto: Alexander Kempf)

Nähere Angaben zum Ausmaß und zu Folgen des Feuers sowie zur möglichen Ursache lagen zunächst nicht vor. Dem Vernehmen nach liegt das Augenmerk der Einsatzkräfte der Feuerwehrzunächst darauf, ein Ausbreiten des Feuers auf andere Gebäude zu verhindern.